11 شخصا “قضوا على الأرجح” في حريق في فرنسا

11 شخصا “قضوا على الأرجح” في حريق في فرنسا

قضى 11 شخصا “على الأرجح” جراء حريق اندلع صباح الأربعاء في نزل يؤوي أشخاصا من ذوي الإعاقة الذهنية في منطقة ألزاس بشرق فرنسا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة أو-ران كريستوف مارو من مكان الحادث “للأسف لا تساورنا شكوك كبيرة: جميع هؤلاء كانوا موجودين داخل النزل ولم يتمكنوا من الخروج”.

وأشار الى أن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة الذين كانوا يمضون عطلة في المأوى، إضافة الى أحد الكوادر العاملين معهم.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يفكّر” بالضحايا وعائلاتهم، بينما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أنها ستتوجه الى مكان الحريق.

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران “في كل أرجاء” النزل الخشبي المبني على الطراز الألزاسي في بلدة فينتزهايم. وأوضح مصوّر لوكالة فرانس برس أن عناصر الإطفاء يواصلون ظهرا إلقاء المياه لتبريد الموقع.

وأشار الى أن ألسنة النيران أتت على سقف النزل بالكامل، بينما أمكنت رؤية الإطار الخشبي متفحّما في الطبقة الأولى، في وقت كان الدخان لا يزال يتصاعد من النزل. وتواجدت في المكان فرقة بحث ترافق عناصرها كلاب مدرّبة.

وأوضح عناصر الإطفاء أن النيران اندلعت في الطبقة الأرضية من النزل، وهو عبارة عن حظيرة قديمة تمّ تحويلها الى بناء من طبقتين بمساحة 500 متر مربع.