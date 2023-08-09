مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء نقلا عن روايات ناجين أن 41 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

قالت أنسا إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب يحمل 45 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

وأفاد الناجون بأن القارب انطلق صباح الخميس من مدينة صفاقس في تونس وانقلب ثم غرق بعد بضع ساعات.

وقال الناجون، وهم ثلاثة رجال وامرأة من ساحل العاج وغينيا، إن سفينة شحن أنقذتهم ونقلتهم لاحقا إلى زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.

ولم يرد خفر السواحل حتى الآن على طلب للتعليق.

ومن غير الواضح إذا كانت الأنباء التي أوردتها أنسا ترتبط بسفينتين أعلن خفر السواحل غرقهما يوم الأحد قائلا إن نحو 30 شخصا لا يزالوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل أيضا إنه انتشل 57 ناجيا وجثتين وذلك في ظل تقارير إعلامية بأن واحدة على الأقل من السفينتين الغارقتين أبحرت من صفاقس يوم الخميس.

على جانب آخر، قالت السلطات التونسية يوم الاثنين إنها انتشلت 11 جثة بعد غرق سفينة قرب صفاقس يوم الأحد بينما لا يزال 44 مهاجرا في عداد المفقودين.

واستقبلت إيطاليا نحو 93700 مهاجر عبر البحر منذ بداية العام بحسب بيانات لوزارة الداخلية جرى تحديثها يوم الاثنين وذلك مقارنة مع 44700 خلال نفس الفترة من عام 2022.