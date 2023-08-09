من التكريم

وزير الدفاع يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم وتجويده وتلاوته للعاملين والمتقاعدين وأبنائهم من منتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء

9 أغسطس، 2023
0 26 دقيقة واحدة

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أقيم بمقر الوزارة صباح اليوم حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم وتجويده وتلاوته للعاملين والمتقاعدين وأبنائهم من منتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والتي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بدأت فعاليات حفل التكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كملةً لمدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن بحري محمد أبل العوضي أعرب فيها عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي لاقته مسابقة القرآن الكريم لهذا العام من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، مما أسهم في نجاحها وخلق أجواءٍ تنافسية مشجعة لحفظ كتاب الله الكريم وترسيخ مبادئ ديننا الحنيف في نفوس المشاركين في المسابقة.

بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين، وهنأهم في كلمة له على فوزهم وتميزهم، مؤكداً حرص وزارة الدفاع على دعم مثل هذه المسابقات، والتي تشجع على حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به، استكمالاً منها لجهود الدولة في رعاية شؤون القرآن الكريم وأهله، والتي تتوج سنوياً من خلال تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، برعاية ساميةٍ كريمةٍ من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما عبر الشيخ أحمد الفهد في ختام الحفل عن شكره وتقديره لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، واللجان المنظمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما بذلوه من جهود أثمرت الاحتفال بتكريم هذه الكوكبة المتميزة من حفظة كتاب الله.

حضر حفل التكريم سعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد علي الكندري، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.

من التكريم
من التكريم
من التكريم
المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
9 أغسطس، 2023
0 26 دقيقة واحدة

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