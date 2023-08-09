الحكم على تاجر المخدرات الكولومبي “أوتونييل” بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة

الحكم على تاجر المخدرات الكولومبي “أوتونييل” بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة

قضت محكمة فدرالية أميركية في نيويورك الثلاثاء بسجن زعيم كارتل “كلان دل غولفو” دايرو أنطونيو أوسوغا المعروف ب”اوتونييل”، مدة 45 عاما بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وكانت كولومبيا سلمت أوتونييل في أيار/مايو 2022. وهو أقر في كانون الثاني/يناير 2023 بتهمة الاتجار الدولي بالكوكايين مؤكدا أنه أدخل أكثر من 96 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى والمكسيك.

وأيدت القاضية دورا إريزاري من محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك طلب المدعي العام مؤكدة أن الأمر يتعلق “من دون أدنى شك بإحدى أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات” التي تعرض على المحكمة.

وكان أوتونييل البالغ 51 عاما يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن بين 20 عاما كحد أدنى والسجن مدى الحياة. وحكم عليه بالسجن 45 عاما عن كل تهمة موجهة إليه لكنه سيستفيد من دمج العقوبات وسيمضي 45 عاما في السجن في المجموع.

ووافق كذلك في كانون الثاني/يناير على حكم بمصادرة 216 مليون دولار.

ورحب وزير العدل الأميركي ميريك غالارند بالحكم في بيان صادر عن أجهزته.

وأكد “هذا الحكم يوجه رسالة واضحة بأن وزارة العدل ستعثر على زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات الذين يلحقون الضرر بالشعب الأميركي وستجعلهم يتحملون مسؤولية أفعالهم أينما تواجدوا ومهما طال الزمن”.

وأقر أوتونييل في كانون الثاني/يناير بأن منظمته التي تضم عناصر سابقين في جماعات مسلحة من اليمين المتطرف “ارتكبت عمليات قتل”. وقد ضمت العصابة ستة آلاف عنصر.

وتفيد الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات أن كارتل “كلان دل غولفو” تعاون مع كارتلات مكسيكية من أمثال “سينالوا” و”خاليسكو نيو جينيريشن” لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن 90 % من المخدرات التي ترد السوق الأميركية مصدرها كولومبيا وغالبا ما تمزج مع مادة فنتانيل القوية والقاتلة من جانب الكارتلات المكسيكية.