برشلونة يُحرز كأس جوان جامبر 2023 بهزيمة توتنهام في مونتجويك

قبل أيام قليلة على انطلاق موسم (الليجا) رسميا، توج برشلونة الإسباني بلقب كأس (جوان جامبر)، البطولة الودية السنوية التي ينظمها البلاوجرانا قبل بداية الموسم، بفوزه العريض على توتنهام هوتسبر الإنجليزي (4-2)، بعد أن كان مـتأخرا حتى الحظات الأخيرة (1-2).

وعلى ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي) في برشلونة، الملعب الذي سيخوض عليه البرسا مبارياته في الموسم الجديد بسبب أعمال تجديد ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، أنهى الفريق اللندني الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدفي لاعب الوسط الشاب أوليفر سكيب في الدقيقتين 24 و36، رغم تقدم البلاوجرانا المبكر بعد 3 دقائق فقط بتوقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبينما كانت المباراة تقترب من أمتارها الأخيرة، نجح صغار الفريق الكتالوني الذين نزلوا كبدلاء في الربع ساعة الأخيرة في قلب الطاولة على “السبيرز”.

وفي الدقيقة 81، نجح النجم الدولي فيران توريس في تعديل الكفة بهدف التعادل.

ثم في الدقيقة 90، سجل النجم أنسو فاتي هدف التقدم لبرشلونة بصناعة من الجناح المغربي-الإسباني الواعد الأمين جمال.

وبعدها بدقائق فقط، أهدى لاعب الوسط الواعد فيرمين لوبيز الهدف الرابع للنجم المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي.

وبهذه النتيجة يواصل البرسا هيمنته على لقب البطولة الودية للمرة الـ11 على التوالي، الـ46 في تاريخه، حيث كانت المرة الأخيرة التي خسر لقبها في 2012 بهدف أمام سامبدوريا الإيطالي.

وبهذا يسدل فريق المدرب تشافي هرنانديز استعداداته للموسم الجديد بفوز مطمئن، وقبل أيام قليلة من بداية ماراثون الموسم الجديد بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل في أولى جولات الدوري الإسباني.

بينما سيستهل توتنهام مواجهات الموسم الجديد بلقاء برينتفورد على ملعبه في نفس اليوم، في أولى جولات البريميير ليج.