“شؤون التعليم والموارد البشرية” توافقان على الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت

وافقت لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية في اجتماعهما المشترك اليوم مـن حيـث المبـدأ علـى السماح بالجمـع بيـن الوظيفـة والدراسـة داخـل وخـارج دولة الكويـت وفقاً لضوابـط ومعايير.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن الموافقة على الجمع بين الدراسة والوظيفة من حيث المبدأ جاءت بإجماع الأعضاء الحاضريـن وفقاً لضوابـط ومعايير تضمـن تحقيـق جـودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.

وأضاف البيان أنه تم أيضا الاتفاق علـى انتظـار الـرد الحكومي المتعلـق بتحديـد الضوابط والمعايير وذلـك بعـد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقريـر مـن كـلا اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم.

وذكر البيان أن ذلك جاء استناداً إلـى المـادة (53) مـن اللائحة الداخليـة وبنـاء علـى الاجتماعات المشتركة المنعقدة بيـن لجنـة شـؤون التعليـم والثقافة والإرشـاد ولجنـة المـوارد البشرية والتـي نوقـشت خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين.