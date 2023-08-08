الموقوفين

“الداخلية”: ضبط 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة في المهبولة

8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار إستمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط فتاة من جنسية آسيوية بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وذلك عن طريق حساب على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تم ضبط (9) أشخاص من جنسية آسيوية بموقعين في منطقة المهبولة لممارسة للأعمال المنافية للآداب العامة.

وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجتين مائيتين “جت سكي”

8 أغسطس، 2023

“ديوان الخدمة” يؤكد ضرورة التزام الجهات الملحقة والمستقلة وذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف

8 أغسطس، 2023

“الطيران المدني”: 1.4 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت خلال يوليو الماضي

8 أغسطس، 2023

سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

8 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى