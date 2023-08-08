“الداخلية”: ضبط 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة في المهبولة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار إستمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط فتاة من جنسية آسيوية بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وذلك عن طريق حساب على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تم ضبط (9) أشخاص من جنسية آسيوية بموقعين في منطقة المهبولة لممارسة للأعمال المنافية للآداب العامة.

وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.