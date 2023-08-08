“فيكم طرب” يلقى إقبالاً جماهيرياً كثيفاً

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إقامتها للإستعراض الموسيقي البصري الضخم “فيكم طرب: ليلة مع ميامي” صرحت الجابرية الحرة للإنتاج الفني أن الحدث قد لقي إقبالاً جماهيرياً كثيفاً وأن مبيعات الليلة الأولى والثانية من العروض قد وصلت إلى 90% حتى الآن. كما أعلنت الشركة أن تذاكر الليلة الثالثة والرابعة متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني للأرينا.

فور إعلانها عن إقامة العروض في مسرح الأرينا في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2023، أوضحت الجابرية الحرة أن “فيكم طرب” يدخل الجمهور إلى عالم فرقة ميامي الساحر، فهو ليس مجرد حفل لميامي، بل احتفال واحتفاء بإحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، والتي رافقتنا عبر الأجيال.

فرقة ميامي

وفي هذا تقول مريم الخترش التي تشارك في إخراج العمل والإعداد له: “لقد توقعنا كشركة أن العروض سوف تلقى إقبالاً كبيراً لدى عشاق ميامي سواء على مستوى الكويت أو المنطقة، فمن منا لا تشكل أغنيات ونغمات فرقة ميامي جزءًا من ذكريات طفولته وشبابه. لم نقرر إقامة هذا العرض فقط لإمتاع جماهير ميامي بل أيضاً للتعبير عن تقديرنا لمسيرتهم الفنية”

الجدير بالذكر أن الاستعراض يأخذنا في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية واستعراض حي، يصاحب فرقة ميامي خلالها نخبة من أفضل العازفين لتقديم أغنيات الفرقة كما لم تسمع من قبل في الحفلات.

العمل من إنتاج وتنفيذ على النصف، وقيادة وإخراج جاسم القامس ومريم الخترش، يشاركهم في الفريق كوكبة من المبدعين الكويتيين ونخبة من الخبرات العالمية في تصميم الديكور والفيديو والإضاءة والأزياء والموسيقى ليقدموا عملاً عالمياً مميزاً يعد من أضخم عروض هذا العام.