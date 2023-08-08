موسكو: إسقاط 458 طائرة وتدمير 11185 دبابة منذ بداية العملية العسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها أسقطت 458 طائرة حربية ودمرت 11185 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير عام 2022.

وقالت الوزارة في إفادة يومية حول سير العمليات القتالية على محاور القتال في أوكرانيا إن “القوات الروسية أسقطت كذلك 5565 طائرة مسيرة ودمرت 428 مجمعا صاروخيا و1144 عربة حربية للاطلاق الكثيف و5803 مدافع ومرابض مدفعية اضافة الى 12137 مركبة عسكرية متنوعة خلال المدة ذاتها”.

وعن حصيلة العمليات القتالية خلال ال24 ساعة الماضية أوضحت ان قواتها “قتلت 110 عساكر أوكرانيين في محور العمليات في (كوبيانسك) شمال شرق أوكرانيا وقصفت طائراتها الهجومية تجمعات القوات العسكرية الاوكرانية في العديد من المناطق.

وذكرت الوزارة ان 210 عساكر أوكرانيين قتلوا كذلك في محور العمليات في (دونيتسك) اضافة الى تدمير دبابة واربع عربات مدرعة.

وأضافت ان 125 عسكريا أوكرانيا قتلوا ودمرت ثماني عربات مدرعة ومجنزرتان في قاطع العمليات في جنوب (دونيتسك) فيما لقي 80 عسكريا أوكرانيا مصرعهم في محور العمليات في (كراسني ليمان).

واشارت كذلك الى مصرع 110 عساكر أوكرانيين وتدمير دبابة وخمس عربات مدرعة في محور العمليات في (زباروجية) فيما قتل 17 عسكريا أوكرانيا في (خيرسون) اضافة الى اعتراض خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز (هيمارس).