ديوان الخدمة المدنية

“ديوان الخدمة” يؤكد ضرورة التزام الجهات الملحقة والمستقلة وذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف

8 أغسطس، 2023
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أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء ضرورة التزام الجهات الملحقة والمستقلة والجهات ذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف عند الحاجة لاستقطاب الكوادر الوطنية.

وقال الديوان في بيان صحفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي كذلك وفقا للأحكام والضوابط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

المصدر
كونا
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8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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