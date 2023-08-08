لاعبات المنتخب الفرنسي يحتفلون بتسجيل هدف

منتخب فرنسا يعبر لدور الثمانية بمونديال السيدات بعد الفوز على المغرب

8 أغسطس، 2023
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تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلب على المنتخب المغربي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.

وسجل المنتخب الفرنسي ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق كاديدياتو دياني وكينزا دالي وأوجيني لو سومر في الدقائق 15 و20 و23.

وفي الشوط الثاني، سجلت أوجيني لو سومر الهدف الثاني لها والرابع للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 70.

كان المنتخب الفرنسي تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأسترالي في دور الثمانية يوم السبت المقبل.

المصدر
د ب أ
الوسوم
8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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