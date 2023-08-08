دوري أبطال أوروبا: مقتل مشجع يوناني طعناً عشية لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب

قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعناً في ضواحي أثينا مساء الإثنين خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت عن توقيف 96 شخصاً حتى الآن.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 22 عاماً نُقِلَ من الملعب في الضواحي الى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وتابعت “وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. قُتِلَ شاب يوناني طعناً ونقل ستة جرحى الى المستشفى”.

وأصيب ثمانية اشخاص على الاقل من بينهم ثلاثة يونانيين وخمسة كروات، ومن بين الجرحى قاصر نُقل الى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه بحسب القناة التلفزيونية العامة “إي أر تي”.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن تحقيقاً قد بدأ وأن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام الثلاثاء.

ووقع الشجار بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا قبل الانتقال الى زغرب بعد أسبوع لخوض الإياب.

ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل الى دور المجموعات.

وقالت وزارة حماية المواطن إن مجموعة مشجعين من الجانبين دخلت في عراك في المنطقة القريبة من الملعب وألقى المشتبكون قنابل صوتية وحجارة وعبوات حارقة وأشياء أخرى، فيما حمل بعضهم مضارب.

وأضافت أن أعمال العنف بدأت بعد قرابة ساعة ونصف على نهاية حصة تمرينية لدينامو زغرب الذي غادر الملعب تحت حراسة الشرطة.

وشابت أعمال العنف عدداً من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي الى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من ستة أشهر الى خمسة أعوام نتيجة وفاة مشجع طعناً أيضاً.

وقُتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عاماً، في شباط/فبراير 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية خلال عراك بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس تيسالونيكي وباوك.

والشهر الماضي، أدين سبعة متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على خمسة آخرين بالسجن لمدى تزيد عن 19 عاماً بتهمة التواطؤ.

وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون ثلاثة أعوام في سالونيكي وحدها.