وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس

وكيل وزارة الداخلية يبحث مع نظيره السعودي الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك

8 أغسطس، 2023
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بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس مع وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور هشام الفالح عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك وذلك ضمن اجتماعات لجنة التنسيق العسكري والأمني في مجلس التنسيق الكويتي السعودي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الثلاثاء ان الاجتماع تناول عددا من المبادرات المطروحة من الجانبين الخاصة باللجنة.

وأوضح البيان ان هذا الاجتماع يهدف إلى موائمة الآراء وتبادل وجهات النظر لبحث آخر ما توصلت إليه اجتماعات لجنة التنسيق العسكري والأمني المشتركة.

حضر الاجتماع الى جانب الفريق البرجس مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد حقوقي صلاح الشطي.

المصدر
وزارة الداخلية
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8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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