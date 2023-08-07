إضراب أطباء في لندن

كبار الأطباء في إنكلترا يحددون مواعيد جديدة للإضراب عن العمل

8 أغسطس، 2023
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حدد كبار الأطباء في إنكلترا مواعيد جديدة للإضراب عن العمل الشهر المقبل ، وذلك في تحد لوزير الصحة ستيف باركلي لمناقشة مطالبهم المتعلقة بالأجور في جولة جديدة من المحادثات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان للجمعية الطبية البريطانية صدر اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن ينظم الأطباء الاستشاريون إضرابا في 19 و 20 أيلول/سبتمبر للاحتجاج على سنوات من الأجور التي تراجعت بشكل حقيقي.

ويأتي ذلك بعد إضراب استمر يومين في تموز/يوليو الماضي، إضافة إلى الإضرابات المخطط لها يومي 24 و 25 آب/أغسطس الحالي .

وقالت بلومبرج إن الأطباء المبتدئين بنفس النقابة يعتزمون تنظيم إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر
د ب أ
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8 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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