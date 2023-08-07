نيمار يعتزم الرحيل عن باريس سان جيرمان

أبلغ المهاجم البرازيلي نيمار جونيور إدارة نادي باريس سان جيرمان رسميا برغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف، وفقا لما أوردته صحيفة (ليكيب) الرياضية اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البالغ من العمر 31 عاما، والذي لا يزال لديه عقد ممتد أربع سنوات مع باريس سان جيرمان “أصيب بصدمة شديدة” من احتشاد مجموعة من الجماهير أمام منزله مطلع مايو/آيار لإظهار استيائهم منه ومطالبته بمغادرة باريس.

وبعد يومين من عودة باريس سان جيرمان من جولته الآسيوية، تحدث نيمار مع عائلته ووكيله بيني زهافي، وتوصلوا جميعا إلى إجماع على أنه من الأفضل للاعب مغادرة النادي، وهو القرار الذي أبلغه للإدارة أمس الأحد.

يشار إلى أن نيمار، الذي وصل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بعد دفع قيمة بند فسخ عقده مع برشلونة والذي بلغ 222 مليون يورو، يمثل أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

لكن إصاباته المستمرة وأسلوب حياته لم يسمحا له بالنجاح في ناد باريسي يحافظ على هيمنته على الدوري الفرنسي، لكنه لم يفز بعد بدوري أبطال أوروبا، وهو ما طال انتظاره في صفوفه وبين إدارته ومشجعيه.

وأمام نيمار حاليا أربع سنوات على انتهاء عقده، الذي يجني من ورائه حوالي 30 مليون يورو سنويا.

ومع استبعاد بقاء كيليان مبابي في الفريق بسبب رفضه تجديد عقده، كان البرازيلي هو شعاع النور الوحيد في خط هجوم الفريق الباريسي خلال جولته الآسيوية الأخيرة، والتي شهدت هزيمتين وتعادلا في اليابان، دون مشاركة نيمار، وثنائية سجلها في المبارة التي فاز فيها بثلاثية نظيفة أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

ومع ذلك، اقترب باريس سان جيرمان من ضم المهاجم البرتغالي جونكالو راموس، ويتحرك بقوة للتعاقد مع مهاجم آخر، هو الفرنسي راندال كولو مواني.

وتشير (ليكيب) إلى أنه من المعروف أن برشلونة يرغب في عودة نيمار إلى صفوفه، لكن توجد شكوك حول ما إذا كان الفريق الكتالوني يتمتع بأرصدة كافية لدفع قيمة الصفقة وإعادة لاعبه السابق.