“الداخلية”: ضبط 15 شخصا بحوزتهم 10.5 كيلو من المواد المخدرة و8130 قرصا من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في التصدي لتجار ومهربي المخدرات وحماية شباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (15) متهما من عدة جنسيات في ضبطيات مختلفة وبحوزتهم نحو (10.5) كيلو من المواد المخدرة (حشيش -شبو -ماريجوانا -كيميكال) و(8130) قرصا من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية متفاوتة.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهةٍ الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية القانونية بحقهم.

وتؤكد الوزارة ان حربها على تجار ومروجي المخدرات مستمرة ولن تتوقف لضبط كل من تسول له نفسه جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).