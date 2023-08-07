موجة حارة جديدة تضرب إسبانيا وتوقعات بارتفاع الحرارة إلى 44 درجة

تتعرض إسبانيا لرابع موجة حارة هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، الأمر الذي يزيد خطر اندلاع حرائق الغابات، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن ذروة الموجة الحارة ستكون بعد غد الأربعاء ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 44 درجة في المنطقة المحيطة بالعاصمة مدريد وفي مدينة جيان في الأندلس.

واليوم الاثنين، من المتوقع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 42 درجة، في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا ومنطقة إكستريمادورا في الغرب.

وفي العديد من الأماكن، تسود توقعات بـ”ليالي استوائية” خلال الموجة الحارة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 20 درجة وأحيانا تصل إلى 25 درجة.

ومن المتوقع ألا تضرب الموجة الحارة الحالية جزر البليار إلإسبانية، والتي تشمل جزيرة مايوركا السياحية الشهيرة وكذلك الساحل الإسباني بأكمله على البحر المتوسط.