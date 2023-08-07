مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

استمع مجلس الوزراء إلى توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات الحكومية – كل فيما يخصه – بضرورة تسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ المرافق العامة والخدمات في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد وكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين.

ومن منطلق اهتمام ومتابعة تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية والترفيهية بالدولة فقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعاون الجهات الحكومية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المشاريع التنموية والترفيهية بالبلاد.

وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد كلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم محمد الاستاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية وذلك بتوفير كافة احتياجات المباني التعليمية وصيانتها.

وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والذي تم في الجلسة الختامية لمجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما على توجيهاتهما السامية وحرصهما على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه خير ومصلحة ورفعه شأن البلاد.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم وتنسيقهم مع الحكومة معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة العديد من الإنجازات والعمل المثمر بين السلطتين لمزيد من التعاون والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية مع مجلس الأمة وذلك ضمن إطار الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الامة.

وأشاد مجلس الوزراء بدور اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية التي قامت بتحديد أولويات المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين مؤكدا على دعم اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية لمواصلة جهودها مع أعضاء مجلس الأمة استعدادا لإقرار التشريعات التي تهم الوطن والمواطن في دور الانعقاد المقبل.