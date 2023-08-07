نائب “الحرس الوطني” يشيد بجهود القائمين على فيلم “يوم الصمود” وتوثيق دور الحرس بالتصدي للغزو

أشاد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الاثنين بجهود القائمين على إنتاج الفيلم الوثائقي (يوم الصمود) والإصدار الخاص به اللذين يوثقان الدور البطولي لرجال الحرس الوطني في التصدي لقوات الغزو العراقي الغاشم.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ فيصل النواف استقبل بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد الدكتور جدعان جدعان الذي قدم له فريق عمل فيلم وكتاب (يوم الصمود) إذ ثمن نائب رئيس الحرس الوطني جهود القائمين على الفيلم والإصدار الخاص به.

وأشاد الشيخ فيصل النواف وفق البيان بالمستوى العالي في تصوير الفيلم والمحتوى الذي قدم في الكتاب ليكون توثيقا متاحا للجيل الحالي والأجيال القادمة للتعرف على تضحيات رجال الحرس الوطني في التصدي للغزو الغاشم.

واستذكر شهداء الحرس الوطني الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن الغالي داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يديم على الكويت نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.