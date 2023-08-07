متعب العنزي يقترح تأجيل أقساط القروض الإسكانية لأصحاب الرعاية السكنية في المطلاع لمدة سنة

متعب العنزي يقترح تأجيل أقساط القروض الإسكانية لأصحاب الرعاية السكنية في المطلاع لمدة سنة

أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح برغبة بتأجيل استقطاع أقساط القروض الإسكانية لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم في مدينة المطلاع لمدة سنة ميلادية، ونص الاقتراح على ما يلي:

تخفيفاً من الأعباء المالية على المواطنين وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية من زيادة للأسعار، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبـة التالي :

بشأن تأجيل بنك الائتمان الكويتي استقطاع قيمة أقساط القروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم لمدة سنة ميلادية في مدينة المطلاع السكنية لحين الانتهاء من توفير الخدمات الاساسية في المدينة .