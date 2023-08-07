السعدون يستقبل الساير وأعضاء المكتب الفني للجنة التشريعية

السعدون يستقبل الساير وأعضاء المكتب الفني للجنة التشريعية

7 أغسطس، 2023
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استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند طلال الساير وأعضاء المكتب الفني للجنة.

وقام السعدون بتكريم موظفي وموظفات اللجنة تقديرا لجهودهم الحثيثة والمضاعفة التي بذلوها خلال دور الانعقاد الأول، ومساهماتهم في اجتماعات اللجنة التشريعية واللجنة المشتركة بينها وبين لجنة الداخلية والدفاع.

وأكد السعدون خلال اللقاء أن هذا التكريم سوف يتكرر مع الموظفين في المكاتب الفنية للجان وفي الأمانة العامة الذين عملوا طيلة الفترة الماضية وذلك تقديرا لهم ولمجهودهم الرادف لعمل النواب في مختلف اللجان.

المصدر
الدستور
الوسوم
7 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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