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استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق رام الله

7 أغسطس، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن صهيوني شرق مدينة (رام الله).

وذكرت الوزارة في بيان ان الشاب رمزي حامد (17 عاما) استشهد متأثرا بإصابته قبل عدة ايام قرب بلدته (سلواد) اذ أصيب برصاصتين من النوع الحي في البطن والصدر ونقل إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية ان مستوطنا أطلق النار على الشاب حامد اثناء وجوده في مركبته بالقرب من مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي شرق مدينتي (رام الله) و(البيرة).

المصدر
وكالات
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7 أغسطس، 2023
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