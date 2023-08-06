السعودية توقع اتفاقية مع شركة بايكار التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأحد على منصة أكس المعروفة سابقا بتويتر أن السعودية وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة بايكار تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة.

وأضافت الشركة “ستعزز هذه الاتفاقية دورنا في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز قدراتنا المحلية”.

وفي يوليو اتفقت السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية من شركة بايكار في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.

وساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي واحتياطياته من العملة منذ 2021، عندما بدأت أنقرة جهودا دبلوماسية لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات.

وظلت تركيا على خلاف مع البلدين لأعوام بسبب دعم أنقرة للحركات المؤيدة للديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018.