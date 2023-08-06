رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم خارطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية

6 أغسطس، 2023
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تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد بتقديم خريطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية.

وأشار كيشيدا في مؤتمر صحفي في مدينة هيروشيما غربي البلاد إلى أهمية “ضمان الأمن القومي وتقريب الواقع من المثل الأعلى لعالم خال من الأسلحة النووية في نفس الوقت”.

قال: “تقع على عاتق السياسة مسؤولية تقديم خارطة طريق لذلك”.

ونقلت وكالة انباء جيجى برس اليابانية عن كيشيدا قوله : “من المهم تنفيذ المهام واحدة تلو الأخرى. نحتاج إلى مواصلة وتعزيز الجهود الواقعية والعملية”، مشيرا إلى دعوات لوضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في وقت مبكر.

المصدر
د ب أ
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6 أغسطس، 2023
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