قصف تركي سابق على سنجار في العراق

مقتل 2 في هجومين لتركيا على أهداف لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق

6 أغسطس، 2023
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قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ومصدر أمني إن تركيا نفذت اليوم الأحد هجومين بطائرات مسيرة مما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة اثنين آخرين في محافظتي السليمانية ودهوك بشمال العراق.

وأضاف الجهاز في بيان أن اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني كانا في سيارتهما في بلدة جمجمال عندما أصابتهما الطائرة المسيرة، مما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقال مصدر أمني كردي طلب عدم الكشف عن هويته إن هجوما تركيا آخر باستخدام طائرة مسيرة أدى لمقتل أحد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر بعد استهداف سيارتهما بالقرب من بلدة العمادية القريبة من الحدود التركية في محافظة دهوك.

وتشن تركيا حملة منذ فترة طويلة في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.

وفي حادث آخر، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص عنصرا من قوات البيشمركة الكردية في سيارته في أربيل اليوم الأحد في هجوم قلما يحدث بعاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت مصادر أمنية كردية عراقية إن الحادث قيد التحقيق دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر
رويترز
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6 أغسطس، 2023
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