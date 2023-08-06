صورة أرشيفية لحادث قطار في باكستان

مقتل 30 وإصابة 70 جراء خروج قطار عن مساره بباكستان

6 أغسطس، 2023
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أعلنت باكستان اليوم الأحد أن 30 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم بينما أصيب 70 آخرون بجروح جراء خروج قطار عن مساره جنوبي البلاد.

وقال وزير السكك الحديدية بباكستان خواجة سعد رفيق في بيان إن الحادث وقع في إقليم السند بعدما خرجت ثماني عربات عن مسار السكة الحديدية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن القطار كان يسير بسرعة “معقولة” لكنه أشار إلى أن تحقيقا موسعا سيجرى في الحادث.

ومن جانبه قال رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه في بيان إن القطار كان متوجهاً من مدينة كراتشي إلى مدينة روالبندي بعدما خرجت ثماني عربات من قطار (هازارا السريع) الذي كان على متنه حوالي ألف راكب عن المسار بالقرب من محطة سكة حديد (سارهاري) في منطقة (نوابشاه) في السند.

وأشار إلى أنه تم فرض حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية في أنحاء المنطقة.

المصدر
وكالات
الوسوم
6 أغسطس، 2023
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