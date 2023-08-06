استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة شبان فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة (جنين) شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة (عرابة) لم تعرف هوياتهم حتى الان بعد استهداف مركبة كانوا يستقلونها قرب (جنين).

ومن جانبها قالت مصادر محلية ان قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت الى مفترق (عرابة) مستخدمة مركبات مدنية وتبعتها قوات أخرى من الجيش عبر مركبات عسكرية وحاصرت المركبة وأطلقت عليها وابلا من الرصاص ما أدى الى استشهاد ركابها الثلاثة.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول الى المركبة المستهدفة واختطفت الجثامين.

ومن جانبه ادعى جيش الاحتلال في بيان انه تمت تصفية خلية مسلحة مكونة من ثلاثة افراد كانت في طريقها لتنفيذ عملية ومن بينهم قائدها نايف أبو صويص من سكان مخيم (جنين) ويبلغ من العمر 26 عاما.