الجابرية الحرة: “فيكم “طرب” استعراض موسيقي بصري مميز بصحبة فرقة ميامي في الأرينا

أعلنت شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني عن أحدث مشروعاتها وهو الاستعراض الموسيقي البصري الضخم “فيكم طرب ليلة مع ميامي” والذي يدخل الجمهور من خلاله إلى عالم فرقة ميامي الساحر معلنة عن انطلاق العروض في الكويت في مسرح الأرينا في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2023 وأن التذاكر متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني للأرينا.

وتعد الجابرية الحرة إحدى أبرز شركات الإنتاج الفني الكويتية والتي سبق أن أخرجت عرض أين تذهب هذا المساء: الثمانينات” الذي لاقى نجاحا جماهيريا باهرا، وتعود الآن لتقدم تجربة موسيقية استعراضية وبصرية فريدة.

وبهذه المناسبة كشف علي النصف المنتج التنفيذي والشريك المؤسس للجابرية الحرة أن نحرص دائما على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة ونرضي مختلف الأذواق، وكما كانت رحلة الثمانينات ممتعة لذلك الجيل، فإننا اليوم مع فيكم طرب) نقدم عرضا مميزا يلامس كافة الأجيال يأخذنا من خلالها الاستعراض في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية واستعراض حي، يصاحب فرقة ميامي خلالها نخبة من أفضل العازفين لتقديم أغنيات الفرقة كما لم تسمع من قبل في الحفلات”.

وأضاف النصف “نعمل منذ أكثر من سنة للتجهيز لهذا العمل، لذلك فإن فيكم طرب ليس مجرد حفلة لميامي، بل احتفال واحتفاء بإحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، والتي رافقتنا عبر الأجيال ووصلت أغانيها إلى أصقاع العالم”.

وحول الفريق الفني للعمل بين النصف أن العمل بقيادة وإخراج جاسم القامس ومريم الخترش يشاركهم في الفريق كوكبة من المبدعين الكويتيين ونخبة من الخبرات العالمية في تصميم الديكور والفيديو والإضاءة والأزياء والموسيقى ليقدموا عملا عالميا مميزا يعد من أضخم العروض هذا العام. داعيا الجمهور لاغتنام الفرصة والحجز للعروض التي ستكون لفترة محدودة فقط.