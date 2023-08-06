“شؤون القصر” تنظم ورشة للمشمولين برعايتها لتأهيلهم لاختيار التخصص الجامعي وانشاء المشاريع وادارة الاموال

اعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الاحد عن تنظيمها ورشة عمل بعنوان (شباب ناجحون) لتوعية وتأهيل الشباب القصر المشمولين برعايتها وذلك في مجالات اختيار التخصص الجامعي وانشاء المشاريع وإدارة الأموال والبرمجة.

وقالت مدير عام الهيئة بالإنابة تماضر العمر في تصريح صحفي إن الورشة تهدف الى توعية وتأهيل وتدريب نحو 120 قاصرا من الفئة العمرية بين 12 و17 سنة على مدى 4 أيام خلال الفترة ما بين 6 و9 أغسطس الجاري ولمدة 4 ساعات يوميا.

وأوضحت أن برنامج الورشة يشتمل على عدة محاور منها التوعية بكيفية اختيار التخصص الجامعي وكيفية انشاء المشروعات وإدارة الأموال والتحول الرقمي وبرمجة (الروبوت) مؤكدا أهمية هذه البرامج في تأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات وتحديات العصر الجديد.

وأفادت العمر بأن الورشة تعد الاولى من نوعها التي تنظمها (هيئة القصر) وبإشراف فريق من كوادرها بالتعاون مع متخصصين في بعض المحاور التي شملها برنامج الورشة.

وأكدت حرص الهيئة على تنظيم الأنشطة التوعوية والتأهيلية والتدريبية التي تعزز من قدرات ومهارات المشمولين برعايتها واستعدادهم للتعامل مع مستجدات العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة.

من الورشة

من الورشة

من الورشة