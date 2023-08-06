سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك المغرب بضحايا حادث انقلاب حافلة بإقليم أزيلال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب بإقليم أزيلال وسط المملكة المغربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب بإقليم أزيلال وسط المملكة المغربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.