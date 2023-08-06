شرطة دبي تضم “مرسيدس- بنز” الكهربائية إلى أسطول دورياتها الفارهة

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة “مرسيدس-بنز EQS 580” الكهربائية إلى أسطول دورياتها الفارهة، بما يدعم الهدف الاستراتيجي في التوجه نحو استخدام المركبات الصديقة للبيئة وأحدث تقنيات النقل المُستدام.

ودشن اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، السيارة الحديثة في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُقدم موسى مبارك عبد الله رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، ومن جانب مجموعة قرقاش، وكلاء سيارة مرسيدس-بنز، علي أنور قرقاش نائب المدير العام، وخالد المرزوقي مدير المبيعات، ودونوفان مدير المبيعات وعدد من موظفي الجانبين.

واطلع اللواء المنصوري واللواء الجلاف على مواصفات سيارة “مرسيدس-بنز EQS 580” التي تتمتع بمحرك مزدوج، ينتج قوة حصانية تصل إلى 516 حصان وتسارع 4.3 وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة تبلغ حتى 717 كيلومتر(WLTP)، إلى جانب احتوائها على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والشاشات التي توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.

واستمع اللواء المنصوري واللواء الجلاف إلى شرح حول السيارة التي تتمتع بمظهر رياضي أنيق بما تحتويه من تصميم عصري.

وأشاد اللواء المنصوري بالتعاون الوثيق مع مجموعة قرقاش للسيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات الفارهة لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و”بوليفار الشيخ محمد بن راشد” و”جي بي آر”، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

وأضاف أن سيارة “مرسيدس-بنز EQS 580” ستتواجد في الأماكن السياحية، وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: “نحن فخورون بهاذا التعاون الإستراتيجي مع شرطة دبي. ويسعدنا أن ندعم تحول المزيد من الجهات الحكومية في سعيها إلى حلول النقل المستدام، تماشيا مع خطة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف الى الحد من انبعاثات الكربون على الطرق”.

وصرّح مارتن شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط، قائلًا: “تقود مرسيدس-بنز عملية التغيير نحو مستقبل التنقّل حيث لا تتواجد الرفاهية بدون الاستدامة، ونشيد بشرطة دبي على إضافة سيارات كهربائية إلى أسطول سياراتهم الفارهة. إن أنظمة المساعدة على القيادة المتطورة في سيارة EQS، بالإضافة إلى مدى السير والتصميم، ترسم معايير جديدة من جميع النواحي للسيارات الكهربائية.”

وفي ختام حفل التدشين، تبادل سعادة اللواء المنصوري وعلي أنور قرقاش الدروع التذكارية.