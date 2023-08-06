من الاجتماع

“الداخلية”: الخالد يترأس اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين

6 أغسطس، 2023
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ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الأحد الموافق 2023/8/6، في مقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً ضم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدداً من الوكلاء المساعدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في هذا الشأن، وخطط العمل الحالية والمستقبلية، متوجهاً ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأية ظواهر سلبية بكل حزم وحسم.

ووجه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطط الامنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.

وفي نهاية الاجتماع شدد الخالد على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لكافة القضايا العالقة وأوضح معاليه أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل واليقظة والحذر، وهي مرحلة بحاجة ماسة إلى اجتهاد وتميز على كافة الأصعدة.

المصدر
وزارة الداخلية
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6 أغسطس، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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