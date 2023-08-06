بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.70 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.70 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 70ر11 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7156 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر157 مليون سهم عبر 7724 صفقة نقدية بقيمة 9ر27 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 78ر20 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5585 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 2ر84 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 13ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 86ر6 نقطة ليبلغ مستوى 25ر7942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 17ر73 مليون سهم عبر 4672 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار (نحو 5ر64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 86ر38 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5508 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 7ر72 مليون سهم عبر 2344 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(فيوتشر كيد) و(تجاري) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك بوبيان) و(بيتك) و(ايفا) و(ارزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(مواشي) و(جياد) و(دبي الاولى) الأكثر انخفاضا.