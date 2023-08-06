المكتب الثقافي الكويتي في السعودية يعلن رفع عدد المقاعد للطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية

المكتب الثقافي الكويتي في السعودية يعلن رفع عدد المقاعد للطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية

أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي في السعودية أحمد الخنفر اليوم الأحد رفع عدد مقاعد الطلبة الكويتيين الراغبين بدراسة التخصصات الطبية في جامعات المملكة.

واكد الخنفر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حرص المكتب على تلبية رغبة الطلبة الكويتيين بدراسة التخصصات الطبية لا سيما بعد إيقاف الإيفاد المباشر في هذه التخصصات في كل من الأردن ومصر.

واوضح ان عدد المقاعد في تخصص الطب البشري ارتفع في جامعة (الفيصل) بالرياض إلى 100 مقعد للعام الدراسي (2023 – 2024) بعد ان كان عددها 31 مقعدا في العام الدراسي السابق.

واشار إلى ان المكتب بصدد أخذ موافقة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في الكويت لتسجيل الطلبة في جامعات اخرى تلبية للطلب “الكبير” على التخصصات الطبية والمساهمة في حل مشكلة الطلبة المحولين من جامعات دول أخرى.

ولفت إلى ان العمل جار على توقيع اتفاقيات تعاون بشأن الدراسات الجامعية والدراسات العليا بالتخصصات الطبية والتخصصات الأخرى في جامعة (الملك سعود) للعام الدراسي (2024 – 2025) وجامعتي (المعرفة) و(دار العلوم) بعد إتمام اعتمادهما من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم الكويتي.