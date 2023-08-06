تطبيق تيليغرام

العراق يحجب تطبيق تيليغرام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

6 أغسطس، 2023
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق (تيليغرام) بناء على ما وصفته بتوجيهات من الجهات العليا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وذكرت في بيان صحفي: “نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون”.

وأضافت أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة، قد طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات”.

وأشارت إلى أنها “تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء”.

المصدر
وكالات
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6 أغسطس، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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