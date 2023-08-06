ماسك يعرض دفع الفواتير القانونية لمستخدمين واجهوا مشكلات في العمل بسبب منشورات على “إكس”

قال إيلون ماسك السبت إن شركة “إكس” التي يملكها ستدفع مقابل الخدمات القانونية التي يلجأ إليها المستخدمون الذين يواجهون مشكلات مع أرباب عملهم بسبب منشوراتهم على المنصة.

وواجه مستخدمون، من بينهم العديد من المشاهير والأشخاص المعروفين على الساحة العامة، مشكلات مع أرباب العمل بسبب منشورات مثيرة للجدل نشروها أو أعجبوا بها أو أعادوا نشرها على المنصة التي كان اسمها في السابق تويتر.

وكتب على الموقع “إذا تعامل معكم صاحب العمل بشكل غير عادل بسبب نشر شيء ما على هذه المنصة، سندفع مقابل فاتورتكم القانونية”.

ولم يذكر ماسك تفاصيل حول طريقة حصول المستخدمين على الأموال.

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية تشرين الاول/أكتوبر، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالى النصف بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقا.

وتحدّث ماسك مرارا عن أن رغبته في حرية التعبير هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعاد ماسك تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على “تويتر”، لكنّ الأخير لم يعد بعد إلى المنصة.

وحظر الرئيس السابق من تويتر مطلع العام 2021 لدوره في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول والذي نفذته مجموعة من أنصاره سعيا لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

كذلك، أعادت شبكة “إكس” تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست بعد حوالى ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكان كانييه ويست نشرَ في الخريف الفائت عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من إيلون ماسك إلا أن علّق حساب المغني.