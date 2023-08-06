ارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز 1942 دولارا للاونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز 1940 دولارا للاونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مرتدة من مستوياتها المتدنية مع تفاؤل الاسواق بقرب انهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سلسلة رفع الفائدة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها المسجلة في الاسبوع الماضي تزامن مع تراجع مؤشر الدولار 70ر0 في المئة وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد تخفيض التصينف الائتماني للحكومة الامريكية.

وأوضح أن تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تراجعا في معدل البطالة الى 6ر3 في المئة في يوليو الماضي مقارنة ب 6ر3 في المئة في يونيو الماضي مع إضافة 187 ألف وظيفة غير زراعية مقارنة بتوقعات تبلغ 200 ألف وظيفة.

وأضاف التقرير أن أرقام البطالة في الولايات المتحدة أظهرت علامات تباطؤ في سوق العمل الامر الذي يدعم حالة إنهاء حملة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي مشيرا الى أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عزز بدوره الطلب على الملاذات الامنة ومنها الذهب.

وأشار الى أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي وحذر من أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة فيما أصر البنك المركزي الأوروبي على إبقاء المستويات المرتفعة الحالية لفترة أطول.

وذكر التقرير أن أسعار العقود الاجلة (تسليم ديسمبر) ارتفعت الى 80ر1960 دولار للاونصة لافتا الى اجتماع مهم لمجموعة (بريكس) في جنوب افريقيا في 22 اغسطس الجاري والذي قد تترك قراراته النقدية أثرا على أسعار الذهب.

وعن السوق المحلي قال التقرير إن سعر الذهب عيار 24 أغلق عند 3ر19 دينار للغرام الواحد (حوالي 6ر63 دولار) فيما سجل عيار 22 مبلغ 7ر17 دينار للغرام (حوالي 4ر58 دولار) اما الفضة فأغلقت عند 280 دينارا للكيلو غرام (حوالي 924 دولارا).