وزارة الداخلية

“الداخلية”: حصر 87140 مركبة تعود ملكيتها لمقيمين ملغية إقامتهم أو متوفين

6 أغسطس، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية عن حصر 87140 مركبة تعود ملكيتها لمقيمين ملغية إقامتهم أو متوفين داعية كل من يحوز أو يستخدم تلك المركبات إلى مراجعة (المرور) لنقل ملكيتها أو إلغائها أو تجديدها بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي استمرارا لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأضافت أنه في حال عدم القيام بهذا الإجراء فسيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقا للمادة (207) من قانون المرور التي تنص على أنه (يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول) كما يجوز للادارة بيعها في مزاد علني وفقا لاجراءات القانونية المتبعة.

المصدر
وزارة الداخلية
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6 أغسطس، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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