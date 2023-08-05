خسائر الصين الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية تسجل 5.74 مليار دولار في يوليو

بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الصين نحو 41.18 مليار يوان (5.74 مليار دولار) في يوليو/ تموز، بما فاق خسائر الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران مجتمعة.

طقس غير معتاد

شهدت الصين طقسًا قاسيًا، نتيجة لإعصارين قويين ضربا البلاد في شهر واحد.

تشيع الفيضانات في الصين في فترة الصيف، إلا أنها زادت بشكل كبير هذا العام، إذ أثرت في أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى البلاد، عندما تعرضت بكين لأسوأ هطول للأمطار منذ 140 عامًا بعد شهر يونيو/ حزيران الذي اتسم بدرجات حرارة مرتفعة.

عادة ما تكون الأمطار في ذروتها خلال أغسطس/ آب، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة، لذا من المتوقع أن تزيد الآثار الاقتصادية بزيادة الفيضانات وموجات الحر.

حذر خبير الأرصاد الجوية في الصين من أن هطول الأمطار في المقاطعات الشمالية الشرقية قد يكون أعلى بنسبة 50% من المعتاد في أغسطس/ آب.

بلغت خسائر يوليو/ تموز من إعصار تاليم، الذي ضرب جنوب الصين منتصف الشهر، 2.61 مليار يوان (360 مليون دولار).

في حين بلغت الخسائر من إعصار دوكسوري المدمر 14.74 مليار يوان (ملياري دولار)، بحسب ما قالته رويترز.

بالأرقام

تجاوزت الخسائر الإجمالية، التي تفاقمت بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات في جنوب غرب وشمال غرب الصين، 38.23 مليار يوان في النصف الأول من عام 2023، بما يشكل عائقًا أمام النمو الفصلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يحتاج إلى المزيد من التحفيز.

في مقاطعة خبي الشمالية، تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار المتبقية من دوكسوري.

العام الماضي

تسببت الكوارث الطبيعية، المدفوعة بتغير المناخ، في خسائر اقتصادية عالمية بلغت 313 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لتقديرات شركة التأمين AON، بحسب ما أبلغت عنه رويترز مطلع العام.

بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي يغطيها قطاع التأمين نحو 132 مليار دولار، بزيادة 57% عن متوسط القرن الحادي والعشرين.

خسائر في المحاصيل

تراجع إنتاج القمح في الصين بنسبة 0.9% هذا العام، في أول انخفاض منذ سبع سنوات، بعد هطول أمطار غزيرة على مناطق نمو المحاصيل قبيل موسم الحصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إنتاج القمح في أكبر منتج للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن متري.

وفي مناطق إنتاج الذرة في شمال الصين زادت درجات الحرارة في وقت مبكر من هذا العام. ومعها جاء الجفاف الذي يعد الأسوأ منذ عقود، بحسب ما رصدته صحيفة The Economic.

كذلك، تهدد الأمطار الغزيرة في أماكن أخرى من الصين محصول الأرز. وتسببت موجات الحر في جميع أنحاء البلاد في مقتل الأسماك والخنازير والأرانب. وضرب الطقس القاسي المزارعين الصينيين من جميع الجهات هذا العام.