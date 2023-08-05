قناة السويس

وفاة عامل وإنقاذ 6 في حادث غرق قاطرة في قناة السويس

5 أغسطس، 2023
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن حادث تصادم الناقلة “تشيناجاس ليجيند” والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح أسفر عن غرق القاطرة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم إنقاذ ستة أشخاص وتوفي أحد العاملين في القاطرة فهد بعد غرقه، وتم العثور على جثة الشخص المتوفى.

وقال غنه وقع تصادم للقاطرة أدى لفتح ثقوب بها ودخول المياه، ولا يمكن الحكم على أسباب غرق القاطرة، مؤكدا أن هناك تحقيقات تجري الآن لمعرفة أسباب غرق القاطرة.

وأشار رئيس الهيئة أنه تم وقف حركة الملاحة القادمة من الجنوب، حيث تم تأخير عبور 19 سفينة حتى لا تمر فوق القاطرة الغارقة.

المصدر
د ب أ
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5 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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