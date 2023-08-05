“الصحة” بشأن الامتناع عن صرف دواء في لمريض يعاني من السرطان: صرفنا الدواء الموجود بالوصفة الطبية والملف الإلكتروني للمريض وفق الضوابط التي تحكم عملية صرف الأدوية

“الصحة” بشأن الامتناع عن صرف دواء في لمريض يعاني من السرطان: صرفنا الدواء الموجود بالوصفة الطبية والملف الإلكتروني للمريض وفق الضوابط التي تحكم عملية صرف الأدوية

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحياً حول ما تم تداوله في شأن الامتناع عن صرف دواء في مستشفى ابن سينا لمريض يعاني من السرطان.

وأفادت أن المريض حضر برفقة أخته يوم الخميس الماضي وأنه صرف الدواء الموجود بالوصفة الطبية والملف الإلكتروني للمريض وفق الضوابط التي تحكم عملية صرف الأدوية.

وأضافت إلى أنه تم التحفظ في شأن صرف دواء آخر ليس من أدوية علاج السرطان، حيث قامت بطلبه أخت المريض شفهيا وغير مدرج بالوصفة، وهو من الأدوية التي يتطلب صرفها وصفة خاصة من الطبيب المختص المعالج، حيث له بعض الآثار الجانبية.

وأشارت إلى أنه خلاف ما ذكر في مقطع الفيديو المنتشر، قامت رئيس الهيئة الطبية في المستشفى بمقابلة المريض وأخته، وإنه لايتم صرف أدوية السرطان عبر مستشفى ابن سينا.

وثمنت الوزارة الالتزام بالضوابط المحددة لصرف الأدوية، مطالبة بتحري الصدق قبل النشر، والدقة عند النقل.