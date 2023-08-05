الرئيسان المصري والإماراتي يؤكدان أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت تطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيسان السيسي والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين الجديدة الساحلية شمالي مصر لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين أكدا خلال اللقاء قوة العلاقات المتميزة بين البلدين مشيرا إلى أنه جرى كذلك بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.