راسموس هويلوند

مانشستر يونايتد يضم المهاجم راسموس هويلوند

5 أغسطس، 2023
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أعلن مانشستر يونايتد السبت، تعاقده مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من أتالانتا الإيطالي.

هويلوند كبّد النادي الإنجليزي 64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز قد ترفع قيمة الصفقة 8 ملايين جنيه إسترليني إضافية.

اللاعب وقّع عقداً لخمس سنوات، مع خيار تمديده لعام إضافي، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

هويلوند (20 عاماً) قدّم أداءً جيداً مع أتالانتا في الدوري الإيطالي، لكنه سجل 10 أهداف فقط في كل المسابقات بموسمه الوحيد مع النادي.

كان مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ يبحث عن رأس حربة، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي.

وأفادت معلومات باهتمام النادي بالتعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين وهداف نابولي فيكتور أوسيمين.

المصدر
وكالات
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5 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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