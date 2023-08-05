الجيش اللبناني ينفي التحضير لتنفيذ عملية في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين

نفى الجيش اللبناني ، اليوم السبت ، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب البلاد.

وقال الجيش ، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم :”تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة”.

وأضاف :”يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم ، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جدد، أول أمس الخميس ، مطالبة القيادات الفلسطينية بـ “وقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وخصوصا أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم والذي دفعوا في السابق أثمانا غالية بسببه”.

وقال:”من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة”.

وشدد ميقاتي على” أن الجيش، كما سائر القوات الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال”.