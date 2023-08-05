من الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين من جنسية آسيوية يقومان بالتزوير والتزييف في المحررات الرسمية و3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة

5 أغسطس، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود الوزارة في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في (الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير) من ضبط شخصين يقومان بالتزوير في المحررات الرسمية (سمات الدخول – رخص القيادة – شهادات دراسية – تزوير أختام) و3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل.

وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر
وزارة الداخلية
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5 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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