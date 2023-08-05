الداخلية: ضبط شخصين من جنسية آسيوية يقومان بالتزوير والتزييف في المحررات الرسمية و3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود الوزارة في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في (الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير) من ضبط شخصين يقومان بالتزوير في المحررات الرسمية (سمات الدخول – رخص القيادة – شهادات دراسية – تزوير أختام) و3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل.

وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.