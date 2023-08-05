الكرواتي يوشكو غفارديول

مانشستر سيتي يضم جفارديول مدافع لايبزيج في صفقة ضخمة

5 أغسطس، 2023
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أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا التعاقد مع الكرواتي يوسكو جفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيج لخمس سنوات اليوم السبت.

وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون دولار)، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري مجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (101.98 مليون دولار) في 2019.

وسيصبح جفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب بيب جوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جفارديول في بيان “كنت أحلم دائما باللعب في إنجلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه”.

المصدر
رويترز
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5 أغسطس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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