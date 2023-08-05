وفاة الممثل مارك مارغوليس أحد نجوم مسلسل “بريكينغ باد” عن 83 عاما

توفي الممثل الأميركي مارك مارغوليس، الذي لعب دور زعيم المخدرات الشرير هيكتور سالامانكا في مسلسلي “بريكينغ باد” و”بيتر كول سول”، عن 83 عاماً، على ما أعلنت عائلته الجمعة.

وفارق الممثل الحياة في أحد مستشفيات نيويورك بعد “معاناة قصيرة مع المرض”، محاطاً بزوجته وابنه، بحسب بيان.

واشتُهر مارغوليس خصوصاً بأدائه شخصية هيكتور سالامانكا، زعيم العصابة المشلول الذي يتواصل مع الآخرين من خلال جرس بسيط. وقد رُشّح بفضل هذا الدور لنيل جائزة “إيمي”، الموازية بأهميتها تلفزيونياً لجوائز الأوسكار في السينما.

وكتب نجم “بريكينغ باد” براين كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت في المسلسل، على إنستغرام “مارك مارغوليس كان ممثلاً عظيماً وإنساناً جميلاً. كان مرحاً وصاحب شخصية محببة خارج التصوير (…) وذا رهبة قوية في موقع التصوير”.

كذلك أشاد شريكه السابق في التمثيل بوب أودينكيرك، الذي لعب دور المحامي المحتال شاول غودمان في “بريكنغ باد”، بالـ”حضور القوي على الشاشة” لمارغوليس.

كما أشاد حساب “بريكينغ باد” الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “بالموهبة الهائلة لمارك مارغوليس، الذي جعل من هيكتور سالامانكا، بعينيه، وجرسه والقليل جداً من الكلمات، إحدى أكثر الشخصيات المحفورة في الذاكرة في تاريخ التلفزيون”.

وُلد مارغوليس في فيلادلفيا عام 1939، وانتقل إلى نيويورك لخوض تجربة التمثيل.

وتميزت مسيرته بأدوار ثانوية في أفلام شهيرة بينها “سكارفيس” و”إيس فينتورا” و”بلاك سوان”، وأيضاً عبر مسلسل “أوز” على شبكة “اتش بي او”.

ويترك مارغوليس وراءه جاكلين، زوجته البالغة 61 عاماً، وابنهما الوحيد مورغان، وأحفادهما الثلاثة.