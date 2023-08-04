حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة بسبب الرياح العاتية

حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة بسبب الرياح العاتية

اندلع حريق غابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في اسبانيا على الحدود مع فرنسا ويمتد بشكل سريع الجمعة بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى عزل قرية ومنطقة تخييم في هذه المنطقة السياحية.

وقال حراس الغابات التابعون للحكومة الكاتولونية عبر منصة “اكس” إن المنطقة المتضررة من الحريق امتدت لتشمل أكثر من 150 هكتارا عند الساعة 7:25 مساء بالتوقيت المحلي (5:25 ت غ) مقابل 50 هكتارا قبل ساعة من ذلك.

وقالت الحماية المدنية إنه “بسبب الحريق في بورتبو” وهي بلدة اسبانية على الحدود مع فرنسا، “أمر رجال الاطفاء الكاتالونيون بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل”.

ويقطن قرية كوليرا 500 شخص. وتشهد تدفقا كل صيف لسياح يأتون للاستجمام عند الشواطىء الاسبانية.

ويتسع موقع التخييم في سان ميكيل ل 720 شخصا، بحسب موقع للحكومة الكاتالونية.

وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى بورتبو على الحدود مع فرنسا بسبب الحريق.

وقال رجال الإطفاء في كاتالونيا إنه تم حشد عشرات من وحدات الإطفاء بما في ذلك عدة وحدات جوية.

وتشارك أيضا عشر سيارات اطفاء من بيرينيه أورينتاليس الفرنسية المجاورة في العملية.

من جانبه، أوضح متحدث باسم رجال الاطفاء الفرنسيين إنه تم ارسال طائرة فرنسية قاذفة للمياه لكنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها بسبب الرياح العاتية.

وأضاف “حتى الآن، الحريق محصور في الأراضي الاسبانية”.