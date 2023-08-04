البرهان يشكل لجنة لحصر “جرائم” الدعم السريع في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اليوم الجمعة قرارا بتشكيل “لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية.

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في بيان عبر صحفتها على “الفيسبوك” اليوم، إن مهام اللجنة تتمثل في “حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة.

“وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة”.

وأوضح البيان أن اللجنة “ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة”.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الانتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس إن القتال بين طرفي الصراع في السودان، والمستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شهد هجمات عشوائية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وذكرت المنظمة أن بعض الانتهاكات الموثقة يجب اعتبارها جرائم حرب.

وتم التوصل إلى العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين، ولكن تم خرقها مرارا.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، نزح أكثر من 3.3 مليون شخص في أول 100 يوم فقط من القتال.

ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية روايات الضحايا وأقاربهم الذين يقولون إن ميليشيا قوات الدعم السريع والجيش ارتكبوا عنفا جنسيا ضد النساء والفتيات.