إنقاذ 200 مهاجر على حدود نهر بين اليونان وتركيا

أنقذ حرس الحدود اليوناني حوالي 200 مهاجر، عند النهر، الذي يشكل الحدود مع تركيا.

ونقلت الإذاعة اليونانية الرسمية اليوم الجمعة عن الشرطة قولها إن العديد من الأطفال الصغار والأفراد المرضى، تلقوا رعاية طبية وتم نقلهم إلى معسكر تسجيل، بالقرب من بلدة “فيلاكيو”.

وذكر معظم المهاجرين أنهم من سوريا والعراق.

يشار إلى أنه ما بين مطلع العام و30 تموز/يوليو، وصل حوالي 12 ألف مهاجر إلى اليونان من تركيا، برا أو جوا، طبقا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشتبه في أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير. وتتعهد عصابات التهريب بنقل الأشخاص من اليونان إلى غرب ووسط أوروبا، حيث يدفع المهاجرون في الكثير من الأحيان آلاف اليوروهات.

والنهر الحدودي معروف في اليونان بـ”إيفروس” وفي تركيا “ميريك”.